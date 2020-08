1,4 milyar dolarlık fabrika bugün açılıyor

19 Ağustos 2020

Güneş paneli üretimini tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilecek olan paneller ilk aşamada, 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilecek olan Karapınar Güneş Enerji Santrali'nde kullanılacak.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile siyaset ve iş dünyasının önde isimlerinin katılması bekleniyor.

"Made in Türkiye" damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için önemli bir adım olan "Made in Türkiye" damgalı güneş panellerinin bugün üretim bandından indirileceğini bildirdi.



Dönmez, Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikasına ilişkin paylaşımda bulundu.



Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi kapsamında önemli bir adım atılacağına dikkati çeken Dönmez, "'Made in Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.



Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak. Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.

1,4 milyar dolar yatırım yapıldı

Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası 1.4 milyar dolarlık yatırım ile kuruldu. 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrika milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ise tek entegre güneş paneli tesisi konumunda.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (cevher), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.

Söz konusu tesis tek çatı altında entegre yapısı ile dünyada tek. 1000 MW'lık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar'da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak.

Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak.

Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üretilecek güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak.

Tesiste önemli bir AR-GE Merkezi kurulacak. Böylece Türkiye'de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Ar-Ge Merkezi'nde 100 mühendis çalışacak. Fabrikanın Ar-Ge Merkezi'ne 10 yılda yaklaşık 90 milyon dolar kaynak aktarılacak.

Türkiye, 10 yıl içinde güneş enerjisinde 10 bin megawata çıkma kararı aldı.

Temiz enerji üretimiyle her bir kilowat saatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonu engellenecek. Bin megawatlık güce sahip yenilebilir enerji santrali ile her yıl 1.5 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacak.