20 milyar dolarlık yılın en büyük enerji anlaşması tamamlandı

23 Haziran 2020

Abu Dhabi’nin devlet petrol firması Abu Dhabi Ulusal Petrol Firması (ADNOC), altı küresel yatırımcıdan oluşan konsorsiyum arasında imzalanan 20.7 milyar dolarlık enerji altyapısı yatırımı anlaşması bölgenin ve 2020 yılı için dünyanın en büyük enerji altyapısı yatırımı oldu. Anlaşma aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri’ne 10.1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı getirmiş oldu.

Anlaşmayı imzalayan altı firma, Global Infrastructure Partners, Brookfield Varlık Yönetimi, Singapore’ un Bağımsız Varlık Fonu GIC, Ontario Öğretmenler Emeklilik Planı Yönetim Kurulu, NH Investment & Securities ve Snam oldu.

Yapılan anlaşmaya göre konsorsiyum ADNOC’a bağlı olarak kurulan yeni şirket ADNOC Gaz Boru Hattı Varlıkları firmasının yüzde 49 hissesi ve firmaya ait 38 boru hattının kiralanması için 10.1 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. ADNOC firmanın yüzde 51 hissesine sahip olmaya ve bor hatlarının sahibi olmaya devam ederken aynı zamanda operasyon yönetimi ve sermaye masraflarını üstlenecek.

ADNOC Group’un CEO’su ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Sultan al-Jaber, “Anlaşmayı tamamladığımız ve bir kez daha dünyanın en büyük altyapı ve kurumsal yatırıcılarından bazılarıyla ortaklık kurduğumuz için mutluyuz. Günümüzün zorlu ekonomik iklimi ve iş dünyasının durumu göz önüne alındığında bu çok büyük bir başarı ve aynı zamanda Abu Dhabi ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne duyulan güveni ve doğru bir yatırım adresi olduğunu teyit etmesi açısından da sevindirici“ dedi.

Hizmete Hazır

Al-Jaber anlaşmanın ADNOC’un daha büyük geri dönüşleri olan yatırımlar yapmaya teşvik edeceğini söyledi ve ekledi, “Daha önemlisi, bu büyük anlaşma ile potansiyel ortaklarımıza da ADNOC2un hizmete hazır olduğu mesajını veriyoruz. Daha fazla yatırım imkanı geliştirme ve araştırmalarına devam ederek riskli ve kısa vadeli yatırımlar yerine kaliteli ve uzun vadeli yatırımlar çekmek için çalışacağız.”

Toparlanma adına doğru yoldayız

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün üretim kısıntıları ve petrol talebinde görülen toparlanmanın petrol piyasalarında daralmaya işaret ettiğini belirten all-Jaber, “Sanıyorum yeni normale doğru yolculuğumuz düz bir çizgide olmayacak. Ancak toparlanma adına doğru yolda olduğumuza inanıyorum” dedi.