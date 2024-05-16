20 milyon dolarlık güneş enerjisi paneli yatırımı

Ziya İPEK - ADANA

İstanbul Sanayi Odası’nın verilerine göre 2019 yılında Türkiye’nin 232’nci büyük sanayi kuruluşu olan MEM Textile’ı da bünyesinde barındıran MEM Grup, Kahramanmaraş Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir güneş enerjisi paneli üretim tesisi kurdu. MEM Solar için, altyapı ve ekipmanlarla birlikte yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapıldı. MEM Solar Teknik Genel Müdür Yardımcısı Fırat Es, güneş paneli üretimini TOPCon teknolojisi kullanarak gerçekleştirdiklerini belirterek, panellerin en önemli parçalarından hücre üretimini için yatırıma hazırlandıklarını, bu amaçla fizibilite çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İkinci faz için çalışmalar sürüyor

MEM Solar Teknik Genel Müdür Yardımcısı Es, şu anda 10 bin metrekarelik kapalı alanda üretim gerçekleştirdiklerini, 10 bin metrekare de ham madde ve ürün stok alanları olduğunu belirtti. Tesisin yanında 20 bin metrekarelik bir alanları daha bulunduğunu aktaran Es, ikinci faz yatırımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kahramanmaraş’ta istihdamın deprem sonrası çok zorlaştığına dikkat çeken Fırat Es, personel bulmak için kapı kapı gezdiklerini ifade ederek, “Çin’den gelen bir ekibin eğitimleri tamamladıktan sonra üretime geçildi, istihdamla ilgili çok sorun yaşadık. İlk vardiyayı tamamlayana kadar ciddi problemler yaşadık. Şu an fabrikamızda mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere 280 çalışan istihdam ediyoruz” dedi.

Yıllık üretim kapasitesi 800 megavat

Fabrikayı son teknolojiyle hayata geçirdikleri belirten Es, 2023’ün Ağustos ayında fabrikanın kurulumuna başladıklarını, ekim ayında ise ilk üretime geçtiklerini anlattı. Güneş enerjisi paneli üretim kapasitesinin yıllık 800 megavat olduğunu ve fabrikanın tasarımından ekipmanına ve son ürüne kadar her şeyde dünya çapında tanınan Talesun firmasıyla ortak çalıştıklarını aktardı. Es, şunları kaydetti: “Tesislerimizde hem Talesun marka panelleri hem de MEM Solar marka panelleri üretiyoruz. Talesun’un en büyük özelliklerinden biri; yatırım yapılabilir panelleri listeleyen Bloomberg’in Tier-1 listesinde olması. Bir firmanın Tier-1 listesinde yer alması; ürettiği panellerin kalitesinden dolayı 20 yıl boyunca yatırımcıya enerji üretmeye devam edeceğini, yatırım yapılabileceğini ve bankaların bu yatırım için kredi verebileceğini ifade etmektedir. Türkiye’de bu özelliğe sahip birkaç firmadan biriyiz.”

“TOPCon teknolojisiyle üretim yapıyoruz”

Ürettikleri güneş enerjisi panellerinde son teknoloji olduğunu ifade eden Fırat Es, aralık ayına kadar yaklaşık 40 megavata yakın üretim gerçekleştirdiklerini, şu anki üretim miktarının ise 80 megavatı geçtiğini dile getirdi. CamCam (çift yüzlü, bifacial, BIFI) ve Cam/Backsheet (Tek yüzlü, Monofacial, Mono) Mono Perc panel üretebildiklerini aktaran Es, aynı zamanda Türkiye’de TOPCon teknolojisiyle, CamCam 16 BB (Busbar) üretim yaptıklarına dikkat çekti. Bu üretime yaklaşık bir ay önce geçtiklerini bildiren Es, “Şu anda Türkiye'de cam-cam 16 BB (Busbar) TOPCon üretmeyi planlayan firmalar haziran ayı gibi üretime başlayacak. Yeni bir fabrika olmamıza rağmen yeni teknolojide en tecrübeli firmayız. MonoPerc ürünlerimiz 550 watt güç çıkışına sahip ama TOPCon panellerimiz 580 watt üretim yapıyor. Mayıs ayında tamamlanması ve sahalara gönderilmesi planlanan yaklaşık 30 megavatlık siparişimiz var. Bu teslimattan sonra TOPCon ürünlerimizle ilgili dataları almaya başlayacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz ABD pazarı”

Ürettikleri güneş enerjisi panellerini yurt dışına da ihraç etme hedefinde olduklarını belirten Fırat Es, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en büyük avantajı; ürettiği panelleri Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) satabiliyor olmasıdır. Çünkü ABD, kendi pazarını korumak adına Çin’de üretilen panelleri kendi pazarına almıyor, yani koruma sistemine geçmiş. Türkiye’de çoğu firma gibi biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl yaz aylarının ortasına doğru ABD’ye ilk küçük çaplı satışları yaparak oradaki pazara dahil olmayı planlıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz ihracat yapmak.”