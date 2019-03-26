2018'in 2. yarısında elektrik fiyatı 10 kuruş arttı

26 Mart 2019

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş ödendi. Yine aynı dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ise ortalama 144,3 kuruş ödendi.

2018 Ocak-Haziran döneminde elektrik için ödenen bedel 45 kuruş, doğal gaz içinse 113,9 kuruş olmuştu.

2017 yılının Temmuz-Aralık döneminde ise aynı miktarda elektrik için 41,3, doğal gaz için ise 112,2 kuruş ödenmişti.