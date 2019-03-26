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2018'in 2. yarısında elektrik fiyatı 10 kuruş arttı

TÜİK verilerine göre 2018'in ikinci yarısında 1 kilovatsaat elektrik fiyatı ilk 6 aya kıyasla 10,2 kuruş arttı. Doğal gazın metreküpü de 30,4 kuruş zamlandı.

2018'in 2. yarısında elektrik fiyatı 10 kuruş arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş ödendi. Yine aynı dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ise ortalama 144,3 kuruş ödendi.

2018 Ocak-Haziran döneminde elektrik için ödenen bedel 45 kuruş, doğal gaz içinse 113,9 kuruş olmuştu.

2017 yılının Temmuz-Aralık döneminde ise aynı miktarda elektrik için 41,3, doğal gaz için ise 112,2 kuruş ödenmişti.

Dunya.com

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