24 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum (Akaryakıt fiyatlarında zam-indirim var mı?)

Akaryakıt fiyatları 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Araç sahiplerinin günlük olarak takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün zam ya da indirim kararı uygulanmadı.

Şehirler arasında küçük fiyat farkları görülse de genel düzeyde önemli bir değişiklik olmadı.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru referans alınarak belirleniyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ile birlikte pompa fiyatı hesaplanıyor.