50 günde 37 ilçeye daha gaz verilecek

Mehmet KARA

Dünyadaki enerji krizine karşı, kış aylarında gaz sıkıntısı yaşanmaması için hazırlıklarını sürdüren Türkiye, doğalgaz ulaştırılan yerleşim birimi sayısını artırma konusundaki çalışmalara aralıksız devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin dünyadaki gaz tedarik sıkıntısından etkilenmemesi için kış öncesi her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Bu arada doğal gaz konforunun ülke çapında giderek daha da yayıldığını anlatan Dönmez, bu konudaki güncel verileri aktardı.

1.3 milyondan 18 milyona…

Türkiye’de 2000’li yılların başında sadece 5 şehirde doğal gaz kullanılıyordu. Bugün 81 il merkezinin tamamında doğalgaz tüketiliyor. 604 ilçe ve belde ile 171 OSB’ye de gaz ulaştırılmış durumda. Söz konusu dönemin başında 1,3 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, bugün bu sayı 18 milyona dayandı. Doğal gaz hizmetlerinin yaygınlaşması için sadece son üç buçuk yılda dünyanın çevresini dolaşabilecek uzunlukta, 40 bin kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim ve dağıtım hattı döşendi. Böylece Türkiye’deki toplam doğal gaz iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu 182 bin kilometreye ulaştı.

Hedef bütün yerleşim yerleri

Enerji yönetimi, her bir vatandaşın doğalgaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğalgaz ulaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, GAZBİR üyesi doğalgaz dağıtım şirketlerinin programlanmış yeni yatırımlarıyla, 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlanacak. Bu yılın sonunda doğalgaz verilen yerleşim yeri sayısı ise 37 adetlik artışla, 604’ten 640’a ulaşacak.

Yaklaşan kış öncesi doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı. Halihazırda Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip.

Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam olarak doldurdu. Silivri’deki depoya doğal gaz enjeksiyonu ise devam ediyor. Mevcut gaz çekiş seviyesine göre depolardan kış mevsimi boyunca iletim sistemine gaz verilebilecek.

Kapısındaki doğalgazı kullanamayanlar var

Yapılan dağıtım yatırımları sayesinde ülke nüfusunun yüzde 82’sine doğalgaz kullanım imkânı sunuldu. Doğalgazdan aktif olarak faydalanan nüfus ise 56 milyona çıkarıldı. Doğalgaz ulaştığı halde bundan faydalanmayan bir kesim de söz konusu. Dağıtım şirketleri, kendi görev alanlarındaki gaz kullanımının yaygınlaştırılması için de çaba harcıyor. Kimi bölgelerde imar sorunları, bazı yerlerde ise tüketicinin gaz kullanımı için gereken harcamayı karşılamakta güçlük çekmesi, kapısına kadar ulaştığı halde vatandaşın bu hizmeti alamayışının başlıca nedenlerinden.

Yüzer LNG terminalleri devrede

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine yönelik kaynak çeşitliliği sağlama açısından önem taşıyan diğer araç ise FSRU olarak da tanımlanan, yüzer LNG terminalleri. BOTAŞ’ın inşa ettirip Haziran 2021’de devreye aldığı Hatay’daki BOTAŞ Dörtyol Terminali’ne bağlanan Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi bunlardan biri. Yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip bu tesis, şebekeye günde 28 milyon metreküplük gaz verebiliyor. Bir diğer FSRU projesi Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi’nin yapım çalışmaları ise sürüyor.