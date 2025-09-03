55 sondaj kulesiyle gaz petrol araması hızlandı

Türkiye, milli enerji kay­naklarının ekonomiye kazandırılması amacıy­la yaptığı arama ve üretim ça­lışmalarını envanterine yeni teknolojiler ilave ederek sür­dürüyor. Enerji ve Tabii Kay­naklar Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, enerjide dışa ba­ğımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların kullanımının aza­mi seviyeye çıkarılması hede­fi doğrultusunda yapılan çalış­malar sonucu Gabar Dağı’nda 10 Mayıs 2021’de Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda 36 API graviteye sahip petrol keş­fi gerçekleştirilmişti. Sahada­ki rezerv, açılan üretim kuyu­larıyla 2022 sonlarında üre­time alınırken, Nisan 2023’te Şehit Aybüke Yalçın Sahası’n­da 41 API gravite değerine ula­şılmıştı.

Tüketimde yerlilik payı artıyor

Günlük yaklaşık 1 milyon va­ril petrol tüketimine sahip Tür­kiye’de yapılan keşifler saye­sinde tüketimde yerli üretimin payı artırılırken, Gabar kısa sü­rede Türkiye’nin en verimli sa­hası haline geldi. Gabar saha­sında yıllık üretim 2,3 milyar dolarlık ekonomik kazanç sağ­larken artan yerli üretim saye­sinde petrol ithalatı da azalıyor. Türkiye, petrol üretiminde kul­lanılan ekipmanların yerlileş­tirilmesi hedefiyle sürdürdüğü hidrokarbon arama çalışmala­rını, 3’ü yerli toplam 55 sondaj kulesiyle yürütüyor. Gabar’da petrol üretiminin yerli tekno­lojiyle yapılması konusunda adımlar atılırken, bu kapsam­da yerli imkanlarla geliştirilen sondaj kuleleri çeşitli sahalar­da devreye alındı.

Yerli kuleler göreve başladı

Bakanlıktan 28 Nisan 2024’te yapılan duyuruya gö­re, yerli ve milli imkanlarla ge­liştirilen sondaj kulesi “Koca Yusuf TP1500” Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bulmak için Gabar’da göreve başlamıştı. İmalatı yapılan yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi “Seyit Onba­şı” ve “Naim Süleymanoğlu” ise 27 Ağustos 2025’te Şırnak’taki sahalarda sondaja başladı. Se­yit Onbaşı Sondaj Kulesi Şır­nak’ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğ­lu Sondaj Kulesi ise Gabar’da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyu­sunda sondaja devam ediyor. Böylece, Koca Yusuf TP1500’ün ardından iki yeni yerli sondaj kulesi daha bu yıl envantere eklenmiş oldu. Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesi­ne sahip bulunuyor. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bu­lunan ekipmanların, masa yük­sekliği ise 7,6 metre. “U-Frame Cantilever” konstrüksiyon ti­pine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj ya­zılımı ile çalışıyor.

Çin’le enerjide yatırım ve üretimde işbirliği artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang’ın üst düzey yöneticileri ile görüştü. Bakan Bayraktar konuya ilişkin olarak X’ten yaptığı açıklamada, “Pekin’de, Çin’in önemli enerji şirketlerinden Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang’ın üst düzey yöneticileri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik” dedi. Bayraktar, Energy China ve Dongfang ile Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerine ilişkin büyük ölçekli yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerine dikkat çekerek, “Halihazırda ikinci yüzer üretim platformumuzun üretimini gerçekleştiren Wison ile mevcut çalışmaları ve yeni iş birliği imkânlarını ele aldık. Honghua ile de petrol üretim ekipmanları ve servis hizmetleri konusunda ortak çalışma alanlarını görüştük” açıklamasında bulundu.