7 ilde maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Niğde, Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri, Yozgat ve Bingöl'deki bazı maden sahaları ihale edilecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'de 1B grubu ve 2C çimento maden sahası, Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri ve Yozgat’ta 4'üncü grup demir maden sahası ve Bingöl’de 4'üncü grup demir maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 28 Eylül'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan yapılacak.

Ayrıca, bir adet 4'üncü grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 12 Ekim 09.30'da ihalesi yapılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

Petrol arama ruhsatı süre uzatımı kararı

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ’nin Osmaniye kara sınırları içinde 46 bin 299 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ve Hatay, Adana ve Osmaniye kara sınırları içinde 35 bin 775 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için ikişer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Şirket, söz konusu ruhsatı almak için 5 Mayıs 2020'de başvuruda bulunmuştu.