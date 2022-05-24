AB ve ABD, yakıt üretiminin artırılmasını görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, küresel yakıt fiyatlarını düşürmek için petrol ve doğalgaz üreten ülkeleri üretimi artırması konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Ülkelerin (enerji) faturalarını ödemelerini makul hale getirmek için doğalgaz, yakıt ve diğer tüm şeylerin arzını artırmaya başlamamız gerekli" dedi.

Scholz şöyle devam etti: "Petrol ve doğalgaz araştırması yapan tüm bu ülkelerle şu anda görüşüyoruz ve bu ülkelerin kapasitesini arttırması için onları ikna etmeye çalışıyoruz. Böylece dünya piyasaları fayda sağlayacaktır."