ABD araya girdi, Katar Avrupa'ya daha fazla gaz gönderecek

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi ve Avrupa'nın buna Rusya'ya sert yaptırımlar uygulayarak yanıt vermesi halinde yaşanabilecek enerji, gaz krizine yanıt Katar'da aranıyor.

Kaynaklar, Katar Emiri'nin 31 Ocak'ta Beyaz Saray'da Biden ile yapacağı görüşmede, Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını azaltması durumunda Katar'ın bir miktar daha fazla LNG'yi Avrupa'ya yönlendirmeye ikna edileceğini öngörüyorlar.

Bununla birlikte kaynaklar, ürettiği LNG'nin büyük bölümünü uzun vadeli kontratlarla satan Katar'ın Avrupa'ya yönlendirebileceği atıl kapasitenin küçük olduğuna da vurgu yaptılar.