ABD baskısı sonrası Hindistan, Rus petrolüne yeni anlaşmaları askıya aldı

Hindistan’daki petrol rafinerileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin kararnamesinin ardından hareketli bir hafta sonu geçirdi. Rafinerilerin henüz Yeni Delhi yönetiminden resmi bir talimat almadığı, ancak kısa vadede bir yönlendirme de beklemedikleri belirtiliyor.

Bloomberg’in haberine göre, ABD yönetimi, Hindistan’ın Rus petrolü alımını durdurma taahhüdü vermesinin ardından, 7 Şubat itibarıyla Hindistan menşeli ürünlere uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergilerini kaldırma kararı aldı. Washington, bu taahhüdün ihlal edilmesi halinde tarifelerin yeniden ve daha yüksek oranlarla devreye sokulabileceği uyarısında bulundu.

Rus petrolü ithalatında nisan ayına kadar düşüş bekleniyor

Reuters’a konuşan kaynaklar, Hindistan’ın Rusya’dan yaptığı petrol ithalatının nisan ayına kadar kademeli olarak azalmasının beklendiğini ifade etti. Buna paralel olarak Hindistan rafinerilerinin mart ve nisan ayları için yeni Rus petrolü alım anlaşmaları yapmaktan kaçındığı bildirildi.

Indian Oil, Bharat Petroleum ve Reliance Industries’in mart ayı için daha önce planlanmış sevkiyatları bulunurken, baharın ilk iki ayına yönelik yeni ticari sözleşmeler imzalanmadı. Haberde, bazı rafinerilerin ise Rus ham petrolü alımını tamamen durdurduğu aktarıldı.

Yeni Delhi: Enerji güvenliği önceliğimiz

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ülkenin enerji güvenliğinin “birinci öncelik” olduğunu vurgulayarak, enerji ithalatının çeşitlendirilmesi yönündeki politikanın sürdürüleceğini açıkladı.

Kremlin: Resmi bildirim almadık

Kremlin cephesinden ise temkinli açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Hindistan’dan petrol alımlarının durdurulacağına dair kendilerine resmi bir bildirim ulaşmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Hindistan’ın işbirliği yaklaşımını gözden geçirdiğine dair bir işaret bulunmadığını belirtti.

Zaharova, Hindistan’ın Rus petrolü satın almasının her iki ülkenin çıkarına olduğunu ve küresel enerji piyasalarında istikrarı desteklediğini ifade etti.

Lavrov’dan ABD’ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin Hindistan ve diğer ülkelerin Rus enerji kaynaklarını satın almasını engellemeye çalıştığını savundu. Lavrov, daha önce Avrupa’nın da benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını ve Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı için çok daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda bırakıldığını söyledi.

Lavrov, ABD’nin küresel ölçekte ekonomik tahakküm kurmaya çalıştığını öne sürdü.