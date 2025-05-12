ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki olumlu hava petrol fiyatlarını destekledi

ICE borsasında Brent petrolünün varil fiyatı 32 cent artışla 64,23 dolara yükselirken, Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) 35 cent artarak 61,37 dolar seviyesine çıktı.

Her iki gösterge petrol de geçtiğimiz hafta yüzde 4’ün üzerinde değer kazanarak nisan ortasından bu yana ilk haftalık yükselişini kaydetmişti.

ABD’nin İngiltere ile yaptığı ticaret anlaşması sonrası da petrol fiyatları cuma günü 1 dolardan fazla artış göstermişti.

Talep artışı beklentisi fiyatları destekliyor

ABD’li ve Çinli yetkililer, görüşmelerin ardından “anlaşma” ve “önemli uzlaşma” ifadelerini kullanarak iyimser mesajlar verirken, ayrıntıların paylaşılması için ortak açıklama beklentisi öne çıktı. Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, söz konusu açıklamanın yakında yapılacağını belirtti.

Yapıcı müzakerelerin, mevcut yüksek gümrük vergileri nedeniyle yavaşlayan küresel ticaret hacmini canlandırabileceği ve bu durumun ham petrol talebini artırabileceği değerlendiriliyor.

Fujitomi Securities analisti Toshitaka Tazawa, "ABD-Çin görüşmelerine dair yapıcı hava fiyatları destekliyor. Ancak henüz açıklanmayan detaylar ve OPEC'in arz artırma planları kazançları sınırlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tazawa, OPEC ve OPEC+ ülkelerinin Mayıs ve Haziran aylarında üretim artışlarını hızlandırma planlarının fiyatlar üzerindeki baskıya işaret ettiğini de vurguladı.