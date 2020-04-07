ABD desteklerse vanalar kısılabilir

07 Nisan 2020

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ örgütünden üç kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere başlıca petrol üreticilerinin Perşembe günü yapılacak toplantıda ABD'nin de katılması şartıyla üretim kısıntısında anlaşma olasılığı olduğunu söyledi.



Dünya genelinde petrol talebi koronavirüs nedeniyle kabaca yüzde 30 yani günde yaklaşık 30 milyon varil düşerken, Suudi Arabistan ve Rusya piyasaya petrol sağlamaya devam ettiler.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar ancak ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.



Bir kaynak, "ABD yoksa, anlaşma da yok" dedi. İki OPEC kaynağı toplantının Perşembe günü video konferansı aracılığıyla TSİ 17:00'de gerçekleşeceğini ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump, yapılacak olan anlaşmayla küresel petrol arzının yüzde 10-15 azaltılması gerektiğini söylemişti ancak ABD, herhangi bir anlaşmanın parçası olacağına dair bir söz vermemişti. (Reuters)