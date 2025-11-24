ABD doğal gaz fiyatlarında düşüş

ABD doğal gaz piyasasında vadeli işlemler, kasım ayı boyunca güçlü arz koşulları nedeniyle düşüş eğiliminde. Fiyatlar 4,53 dolar/MMBtu seviyesinde seyrederken analistler, piyasanın “yeterince tedarik edilmiş” olduğunu vurguluyor. Üretim ve depolama kapasitesindeki artış, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlıyor.

Hava durumu ve LNG ihracatı talebi belirleyecek

Alt 48 eyalette doğal gaz üretimi kasımda günlük ortalama 109,1 milyar kübik fit ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam ekime göre artış gösterirken, ağustosta kırılan önceki aylık rekorun da üzerine çıktı. Güçlü üretim, depolama seviyelerinin mevsim ortalamasının yaklaşık yüzde 4 üzerine çıkmasına katkı sağladı. Soğuk havanın etkisiyle kış sezonunun ilk depolama çekişi gerçekleşse de stoklar hâlâ rahat.

26 Kasım’a kadar mevsime göre ılıman hava beklenirken, 28 Kasım–5 Aralık döneminde daha soğuk koşulların oluşacağı tahmin ediliyor. Bu durum elektrik ve ısınma talebini artırabilir. Öte yandan ABD’den LNG ihracatı kasımda günlük ortalama 18 milyar kübik fite çıktı ve ekimdeki rekor seviyenin üzerine yükseldi.