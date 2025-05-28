ABD kararı petrol piyasalarını sarstı: Gözler OPEC+ zirvesinde

ABD'nin Chevron'un Venezuela'dan ham petrol ihraç etmesini yasaklama kararı, küresel petrol piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Arzda daralma olasılığının artmasıyla birlikte Brent ham petrol fiyatı bu sabah 64,56 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,4 artışla 64,34 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 24 cent artarak 61,13 dolardan alıcı buluyor.

Westpac Emtia ve Karbon Stratejisi Başkanı Robert Rennie, “Chevron’un ABD’deki Venezuela varillerini kaybetmesi, bazı rafinerilerin arz sorunuyla karşılaşmasına yol açabilir. Bu da Orta Doğu petrolüne olan bağımlılığı artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların gözü ise OPEC+ ülkelerinin ay sonunda yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Kartelin Temmuz ayında üretim artışına devam edip etmeyeceği, fiyatların yönü açısından belirleyici olacak. Şu an için gelen sinyaller arz artışına işaret etse de, bu beklenti fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Analistler, Brent petrol için 64,93 dolar seviyesini direnç noktası olarak değerlendiriyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 65,33 dolara kadar yeni bir yükseliş beklenebilir. Aşağı yönlü destek seviyeleri ise 64,04 ve 63,71 dolar olarak öne çıkıyor.