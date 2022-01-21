ABD petrol stoklarının yükselmesi petrol fiyatlarını yükseltti
ABD'de petrol stoklarının güçlü artış göstermesi petrol fiyatlarını 7 yılın zirvesinden geriletti.
Stok verileri sonrasında hızlanan kar realizasyonlarının etkisiyle ICE'de Mart vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 89,50 dolar/varil seviyelerinden 85,71 dolar/varile kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre 1,37 dolar düşüşle 87,0 dolar/varil seviyesinde.
NYMEX'de Şubat vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 1,5 dolar düşüşle 84,03 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Fed'in agresif faiz artırımı yoluna gideceği endişelerinin hisse senedi piyasalarında yarattığı aşağı hareketin bir benzerinin petrol piyasasında da yaşanmakta olduğuna ifade ediyorlar.