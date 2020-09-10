ABD stoklarındaki artışla petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde düştü
ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde düştü.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri ülkenin ham petrol stoklarının 4 Eylül haftasında 2,97 milyon varil arttığını açıklaması sonrasında petrol fiyatları yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Gelişmeler etkisiyle kasım ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 1,03 düşüşle 40,37 dolara ve ekim ayı teslimatları için ABD hafif petrolü (WTI) fiyatları ise yüzde 1,42 düşüşle varil başına 337,51 dolara geriledi.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi, ilerleyen saatlerde resmi rakamları açıklayacak.