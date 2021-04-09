"ABD temiz enerjide tam potansiyele ulaşmalı"

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Beyaz Saray'da düzenlediği ilk basın toplantısında, temiz enerjinin 23 trilyon dolar büyüklüğünde bir pazar olduğunu ve ABD'nin bu pazarda potansiyelini tamamen kullanamadığını söyledi.

“ABD konu temiz enerjiye yatırıma geldiğinde mevcut durumda geride kalıyor" diyen Granholm, özellikle Çin'in gerisinde kalındığına işaret etti. Çin'in yeşil enerji piyasasına girdiğini belirten Granholm, "Bizim pasifliğimiz onların fırsatı oluyor" diye konuştu.

Granholm, Başkan Biden'in açıkladığı altyapı yatırım planına, özellikle yeşil enerjiye yatırıma siyaset üstü bir destek geleceğine inandığını da vurguladı.

Bakan diğer yandan ülkesinin ulusal güvenlik için nükleer silahlarını modernize etmesi gerektiğini söyledi.

Kongre'nin onaylaması halinde Biden'ın altyapı planından nükleer silahların modernizasyonuna da kaynak ayrılacağını belirten Granholm, "Nükleer silahları modernize etmemiz gerek. Mevcut kapasiteyi korumaya, güvenli ve etkili tutmaya devam etmemiz gerek. Bu sayede diğer ülkelerin muhtemel nükleer saldırganlığı caydırabiliriz" dedi.

2019 itibarıyla ABD'nin 6100 adet nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunların 2300'ünün artık kullanılamaz durumda olabileceği ifade ediliyor.