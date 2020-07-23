ABD'de demiryolu trafik hacmi yüzde 8,5 azaldı

23 Temmuz 2020

ABD Demiyolları Birliği'nin (AAR) haftalık verilerine göre, demiryolu ile toplam yük taşımacılığı 481 bin 597 vagon oldu. Vagon ile yük taşımacılığı yüzde 15,7 düşüşle 214 bin 685 vagona geriledi. Intermodel yük taşımacılığı yüzde 1,7 düşüşle 266 bin 912 oldu.

Taşınan kömür miktarı 18 Temmuz ile sona eren haftada geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 28,6 düştü ve 51 bin 684 vagon kömür taşındı.