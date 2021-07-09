ABD'de normalin altında sıcaklar doğalgazı vuruyor

Doğal gaz fiyatları yılın ikinci çeyreğinde görülen keskin artış ardından, üçüncü çeyreğe nisan ayından bu yana görülen en keskin düşüşle başladı. Fiyatlardaki düşüş, haftalar için ABD’de gelecek hava tahminlerinin birkaç bölge hariç olağan sıcaklardan daha düşük düzeyde olacağının açıklanması klima ve iklimlendirme cihazlarının daha az kullanılacağına işaret etmesi nedeniyle meydana geldi.

New York Ticaret Borsası'nda gösterge Henry Hub doğalgaz vadelileri çarş günü dokuz gündür ilk kez 3,60 dolar/mmBtu düzeyinin altına indi.

Bazı doğalgaz analistleri de geçtiğimiz günlerde piyasadaki oynaklığın geri geleceğini öngörmüş, normalde volatil bir pazar olan doğalgazda uzun süredir oynaklık görülmemesine şaşırdıklarını dile getirmişlerdi.

Doğal gaz piyasaları ile ilgili sorulan bir diğer soru ise, doğal gaz fiyatlarında ikinci çeyrekte görülen ralli ardından, artışın sürdürülebilir olup olmadığı oldu. ABD’nin yaz sıcaklıklarındaki düşüşe ilişkin tahminlerle birlikte gelen aşağı ve tek yönlü hareketler yatırımcılara rallinin yavaşlayabileceği sinyalini veriyor ve piyasada bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Houston merkezli gaz piyasaları danışmanlığı Gelber & Associates'ten Dan Myers, bu yönde düşünen analistler arasında yer alıyor. Şirketin Investing.com ile paylaştığı müşteri notunda Myers, "Geçtiğimiz cuma gününden bu yana, temmuz ayının öngörülebilir kısmı için daha ılımlı hava tahminlerinin gelmesi talebi sınırladı” ifadelerini kullandı. Myers, doğal gaz piyasasındaki temellerin, boru hatlarındaki akışların beklenen ve beklenmeyen değişimlerden normalleşmeye devam etmesiyle nispeten sabit kaldığını söyledi. Vadeli doğal gaz fiyatları 2020 sonundan bu yana yüzde 40 arttı ve pazartesi günü 30 ayın en yüksek düzeyi seviyesi olan 3,8 doların üzerine çıktı. Gösterge Henry Hub doğalgaz vadelileri geçtiğimiz hafta 3,72 dolardan 3,6 dolara geriledi ve böylece haftalık düşüş yüzde 3’ü aştı.