ABD'de petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette, DoE petrol stoklarının 1,4 milyon varil azalacağı tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 2,0 milyon varil yukarı gelmişti.

API dün akşam petrol stokların 736 bin varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,8 milyon varil artış tahmin ediliyor.

APİ benzin stokları 2,16 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 234 bin varil artış göstermişti.

API verilerine göre, Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,1 milyon varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 94,2 seviyesinden yüzde 94,6 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE verileri TSI 17.30'da açıklanacak.