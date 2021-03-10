ABD'de petrol stoklarındaki keskin artış fiyatları düşürdü

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin stoklarda haftalık 12,8 milyon varillik bir artışa işaret etmesinin tetiklediği kar realizasyonları ile Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 66,78 dolara kadar geriledi. Mayıs vadeli Brent petrolü şu sıralarda 53 cent düşüşle varil başına 66,99 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Abd hafif petrolü de 45 cent düşüşle varil başına 63,56 dolar seviyesinde.

Analistler, Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve SİHA saldırılarının petrol arzına herhangi bir etkisinin olmadığının netleşmesinin de kar realizasyonunu tetiklediğini ifade ediyorlar.

Piyasalar bugün ABD Enerji Bakanlığı'nın açıklayacağı haftalık stok verilerini izleyecek.

Analistler varil başına 67,12 dolar desteğinin altına inen Brent petrolünün varil başına 66,75 dolar desteğinde tutunmasını bekliyorlar. Yukarı hareketlerde ise ise varil başına 67,994 dolar seviyesi en yakın direnç olarak görünüyor.