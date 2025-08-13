ABD’de petrol üretimindeki yükseliş 2026’da sona erecek

ABD’nin son yıllarda dünya liderliğine yükselmesini sağlayan petrol üretimindeki artış trendi, 2026 itibarıyla sona erebilir. Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre, düşen petrol fiyatları ve azalan sondaj faaliyetleri, ülkenin 2021’den bu yana ilk yıllık üretim düşüşünü getirecek.

EIA, ABD ham petrol üretiminin 2026’da günde 13,28 milyon varile gerilemesini bekliyor. Temmuz ayında bu tahmin 13,37 milyon varil olarak açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin başında iç arzı artırmak amacıyla ilan ettiği enerji acil durumu ve üretim artışını teşvik eden adımlar, fiyatlardaki gerileme karşısında etkisini yitiriyor. Kaya petrolü şirketleri de 2026’ya girerken sondaj iştahının azaldığını vurguluyor.

Ülkedeki sondaj kuleleri şu anda son dört yılın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Buna rağmen mevcut kuyulardan sağlanan verimlilik artışı sayesinde 2025 yılı üretiminin yüzde 1,5 artarak günlük 13,41 milyon varil ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Küresel arz fazlası beklentisi yükseldi

EIA, ABD’nin artan üretiminin yanı sıra Suudi Arabistan ve müttefiklerinden gelecek ilave arzın, 2025’in son çeyreğinde ve 2026’nın ilk çeyreğinde günde 2 milyon varilin üzerinde küresel stok birikimine yol açacağını öngörüyor. Bu miktar, kurumun geçen ayki tahmininden yaklaşık 800 bin varil daha yüksek.

Kurum ayrıca 2025 yılı için küresel arz fazlası tahminini 1,1 milyon varilden 1,7 milyon varile, 2026 yılı için ise 1,1 milyon varilden 1,5 milyon varile revize etti. Bu arz fazlasının, tüketiciler için yakıt fiyatlarında düşüşe katkı sağlaması bekleniyor.