ABD'de sondaj kule sayısı 9 adet arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 30 Ekim itibarıyla son bir haftada 9 adet artışla 296 oldu.
Baker Hughes tarafından internet sitesinde açıklanan verilere göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 526 adet azaldı.
Baker Hughes verilerine göre;
ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet artışla 221 adet olurken, bu kulelerin 282 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 13 adedi ise açık sularda yer aldı.
ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 72 olarak açıklandı, petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 3'te sabit kaldı.
ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 8 adet artışla 133 adet olurken, ülkenin en büyük havzası olan Permian'da kule sayısı 9 adet artışla 142'ye yükseldi.
ABD'de sondaj kulelerinin 254 adedi yatay, 22 adedi yönlü, 20 adedi dikey olarak açıklandı.
Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 12 adet artışla 382 adet seviyesine geldi.