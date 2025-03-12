ABD'den yeni petrol tahmini! 2025 yılı için 'hedef fiyatı' değiştirdi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Gümrük tarifelerinin yol açtığı ekonomik büyüme endişeleriyle Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı, geçen ay bir önceki aya göre 4 dolar, geçen yılın aynı dönemine göre de 8 dolar düşüşle 75 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yıl ortasına kadar nispeten sıkı bir küresel petrol piyasasının öngörüldüğü rapora göre, ilerleyen dönemlerde ise petrol stoklarında artış bekleniyor.

Üçüncü çeyrekte yükseliş

Bu kapsamda, İran ve Venezuela'daki ham petrol üretiminin azalmasıyla yılın ikinci çeyreğinde petrol stoklarında bir miktar düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Bunun sonucu olarak Brent petrolün ortalama varil fiyatının yaklaşık 70 dolar seviyesinden üçüncü çeyrekte 75 dolara yükseleceği hesaplanıyor.

2025 sonu için 74,22 dolar tahmini

Ancak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerini gevşetmesi ve OPEC dışı petrol üretiminin artmasıyla 2025 sonları ve 2026 boyunca petrol stoklarının artarak ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Buna göre, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 74,22 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 74,50 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 70,68 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 70,62 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı.