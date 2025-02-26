AB'den temiz üretime 100 milyar Euroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Çin ve ABD'nin gerisinde kalan sanayisinin rekabetçiliğini artırmak ve karbondan arınmasını desteklemek için temiz üretime 100 milyar Euroluk destek sağlanmasını içeren yeni plan hazırladı.

AB Komisyonu başkan yardımcıları Teresa Ribera ve Stephane Sejourne ile AB Komisyonu Üyesi Wopke Hoekstra, Brüksel'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, yeni hazırlanan Temiz Sanayi Mutabakatı'nı tanıttı.

Temiz teknoloji sektörüne acil destek kararı

"Rekabetçilik ve karbonsuzlaşma için ortak yol haritası" olarak tanımlanan mutabakata göre, artan jeopolitik gerginlikler, yavaş ekonomik büyüme ve teknolojik değişim karşısında Avrupa'nın rekabet gücünü muhafaza etmek için endüstriyel altyapı korunacak ve desteklenecek. Yeni planla, Avrupa'da karbondan arınma, sanayileşme ve inovasyonun hızlanması, sürdürülebilir ve dayanıklı üretimin artırılması hedefleniyor.

Yapılacak olan değişiklikler şöyle:

Yüksek enerji maliyetleri, küresel rekabet ve karmaşık düzenlemelerle mücadele eden enerji yoğun endüstrilere ve temiz teknoloji sektörüne acilen destek verilecek.

Avrupa'daki sanayinin karbonsuzlaşması için net teşvikler sunulacak. Sanayinin makul fiyatlı enerjiye erişimi sağlanacak.

AB'de enerji maliyetlerini düşürmek için elektrifikasyon, temiz ve yerli üretim artırılacak, iç şebekeler kuvvetlendirilecek ve enerjide tam entegre bir pazar kurulması yönünde adımlar atılacak.

Enerji verimliliği teşvik edilecek

Elektrik tedarik maliyetini düşürmek üzere elektrik piyasası tasarımında değişiklikler yapılacak. Enerji verimliliği daha fazla teşvik edilecek.

Fark sözleşmelerini de içeren sınır ötesi elektrik alım anlaşmaları yapılacak. Kısa vadeli elektrik fiyatlarında fosil yakıtların etkisi azaltılacak.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve AB Komisyonu, şirketlere yönelik 500 milyon Euroluk öncü niteliğinde kurumsal elektrik alım programı başlatacak.

AYB, elektrik şebekesi için gereken ürünlerin üretimini yapanlara yönelik 1,5 milyar Euroluk destek paketi hazırlayacak.

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması hızlandırılacak.

Avrupa'da temiz teknoloji üretim kapasitesini artırmak amacıyla hazirana kadar AB kamu destek kuralları basitleştirilecek.

AB Komisyonu, nükleer tedarik zincirleri ve nükleer teknolojilere yatırım konusundaki kamu destek kurallarını yeniden değerlendirecek.

Temiz enerji ve temiz üretim yaygınlaştırılacak. Enerji yoğun endüstrilerin temiz ve uygun fiyatlı enerjiye istikrarlı ve güvenli bir şekilde ulaşması sağlanacak.

Şebeke, enerji depolama ve yenilenebilir enerji projeleri için gerekli izin süreleri kısaltılacak.

Avrupa'da doğal gaz piyasalarının işleyişi geliştirilecek. Gazdaki fiyat oynaklığı ve spekülasyon azaltılacak.

Enerji sektöründe finansal piyasalarda işlem yapan şirketler üzerindeki idari yük hafifletilecek.

Gaz depolarının dolumuna bağlı piyasa bozulmalarını önleyecek tedbirler alınacak.

Kamu ihalelerinde fiyat dışı kriter de göz önünde tutulacak. Stratejik sektörler için AB kamu alımlarında sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve Avrupalı tercihi kriterleri konulabilecek.

AB sanayisine kaynak sağlanacak

AB sanayisine hızla kaynak sağlanacak. Mutabakatla, AB'deki temiz üretimin durumunu iyileştirmek amacıyla 100 milyar avrodan fazla kaynak harekete geçirilecek.

Ayrıca AB Komisyonu, diğer AB programlarındaki fonlara dayalı olarak 100 milyar avroluk finansman hedefleyen bir Sanayi Karbonsuzlaşma Bankası kurulmasını teklif edecek.

Mevcut AB bütçesindeki çeşitli kaynaklar yeniden yönlendirilerek, endüstriyel süreçlerin modernizasyonu, temiz teknolojinin üretimi ve dağıtımı, enerji altyapı projelerinin finansmanı gibi çeşitli alanlara 50 milyar avro ilave finansman sağlanacak.

AB'nin ticaret ve yatırım anlaşmalarında temiz ürünler ve bu alanlarda ortaklıklar gözetilecek.

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması iyileştirilecek ve bunun şirketler üzerindeki idari yükü hafifletilecek.

AB Komisyonu, üye ülkelerle birlikte şirketlere ortaklaşa ham madde satın almak için özel bir AB Kritik Hammadde Merkezi kuracak.