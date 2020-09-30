ABD'nin ham petrol stokları 492,4 milyon varile geriledi.
EIA, ABD ham petrol stoklarının haftalık 2 milyon varil azaldığını açıkladı.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), ABD'nin ham petrol stoklarının 25 Eylül haftasında, haftalık 2 milyon varil azalarak, 492,4 milyon varile gerilediğini duyurdu.
Aynı haftada, ham petrol üretimi rafinerilerin yüzde 75,8 kapasiteyle çalışması etkisiyle, haftalık 300 bin varil artışla, 13,7 milyon varile ulaştı. Diğer yandan benzin üretimi aynı haftada 8,9 milyon varile geriledi.
ABD'nin ham petrol ithalatı haftalık 45 bin varil azalarak, günlük ortalama 5,1 milyon varile geriledi.