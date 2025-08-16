  1. Dünya Gazetesi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in ABD'nin haftalık petrol sondaj verilerini yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-15 Ağustos'ta bir önceki haftaya göre 1 artarak 412'ye yükseldi.

Son 1 yılda 71 adet azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 71 azaldı.

Perşembe gününü 66,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,85 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,80 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 63,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı.    

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA