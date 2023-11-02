ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil artarak 421 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 340 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 351 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 100 bin varil artarak 223 milyon 500 bin varile çıktı.

Petrol üretimi yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 412 bin varil artışla 6 milyon 425 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 64 bin varil artarak 4 milyon 897 bin varile çıktı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 21-27 Ekim haftasında 3 bin varil artarak 13 milyon 633 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ekim 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 120 bin varil olması bekleniyor.