ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta, bir önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon 600 bin varil azalarak 453 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil düşüşle 348 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 600 bin varil artışla 222 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 418 bin varil artışla 6 milyon 580 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 273 bin varil artarak 5 milyon 338 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 17-23 Haziran haftasında 2 bin varil artarak 12 milyon 627 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Haziran Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 610 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 890 bin varil olması bekleniyor.