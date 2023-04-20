ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalarak 466 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 464 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 368 milyon varil oldu.

Benzin stokları yükseldi

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 300 bin varil artışla 223 milyon 500 bin varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 101 bin varil artışla 6 milyon 294 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 844 bin varil artışla 4 milyon 571 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 8-14 Nisan haftasında 16 bin varil azalarak 12 milyon 724 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 540 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 750 bin varil olması bekleniyor.