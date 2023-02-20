AB'nin gaz depolarının doluluk oranı ikiye katlandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 18'inde doğalgaz depolama tesisi bulunuyor. Gas Infrastucture Europe verilerine göre, AB’deki 113 milyar metreküplük doğalgaz depoları yüzde 65,22 doluluk oranına ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat fazla.

AB ülkelerinde yer altı doğalgaz depolarının doluluk oranı en yüksek olan ülke, yüzde 98 ile Portekiz oldu. Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen AB ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı çeşitli tedbirler alarak yaklaşan kış öncesi enerji güvenliğini sağlamaya çalışmış ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını artırmıştı.

En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl 15 Şubat'ta Avrupa'daki doğalgaz depolarının toplam doluluk oranı yüzde 32,67 olarak hesaplanmıştı.

Bu yılın aynı gününde ise bu oran yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 65,22 olarak kaydedildi. Almanya'nın depolarındaki doluluk oranı halihazırda yüzde 72,16, Hollanda'nın yüzde 89,5, Polonya'nın yüzde 77, İtalya'nın yüzde 65, Fransa'nın yüzde 51 ve Avusturya'nın yüzde 72 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da doğalgaz fiyatı da ılıman hava koşulları dolayısıyla birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması ve daha fazla LNG ithalatıyla 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 51,55 avrodan işleme açıldı.

Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 48,77'e düşerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu fiyat, yüzde 4,47 azalışla 49,71 euroya indi. Gaz fiyatının 17 ay sonra 50 euronun altına düşmesi dikkati çekti. Bu arada, Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 60 artış gösterdi.