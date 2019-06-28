Acil durumlar için 7 mobil santral devrede

28 Haziran 2019

Mehmet KARA

Elektrik Üretim AŞ tarafından geliştirilen her biri 25 MW'lik doğalgazla çalışan 7 adet mobil elektrik santrali Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle hizmete girdi. Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını hatırlatarak “Yıllar içerisinde Türk ekonomisi büyürken beraberinde enerji talebimiz de aynı oranda arttı. Daha önce iki şeritli bir yol işimizi görürken, elektrik üretiminde bugün adeta otobanlar kuruyoruz” dedi.

Elektrik arz güvenliğini teminat altına almak için yerli kömürden yenilenebilire, nükleerden FSRU ve LNG tesislerine kadar enerji portföyünü her alanda çeşitlendirdiklerini anlatan Dönmez, “Çünkü sınırlı bir kaynak ya da ülkeye dayanan bir sistemin sürdürülebilir ve rekabetçi olması mümkün değil” diye konuştu. Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu yola Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye diyerek çıktık. Bu öyle rastgele söylenmiş ya da belirlenmiş bir söz değil. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefimize giden yolda, 2023, 2053, 2071 vizyonlarını konuştuğumuz bir dönemde büyüyen ve gelişen Türkiye’nin bu dinamizmini sırtlayacak bir enerji geleceğine ihtiyacımız vardı. Bu nedenle, bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı ve birbirini desteklediği dengeli bir enerji sepetinin oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullandığımız, dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma geleceğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızı hayata geçirdik.”

ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YOK

Bakan Fatih Dönmez, bugüne kadar yapılan yatırımlarla hayata geçirilen projelerin meyvesini vermeye başladığını ifade eden Dönmez, “Artık Türkiye’nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz. Hem özel sektör hem de kamunun iş birliği ve sinerjisiyle enerjide son yıllara rekorlar ve büyük başarılar sığdırdık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adı kamuoyunda rekorlarla ve büyük yatırımlarla anılan bir bakanlık oldu. 2000’li yılların başında 30 bin MW olan kurulu gücümüz bugün 90 bin MW’ı sınırına yaklaştı. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarında büyük bir atılım gerçekleştirerek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50’sini yerli kaynaklardan karşıladık. 2019’un ilk 5 ayında ise bu rakam yüzde 67’ye yükseldi” dedi.

48 SAATTE 50 BİN KİŞİYE ELEKTRİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılışını gerçekleştirdikleri her biri 25 MW gücünde toplam 175 MW’lık 7 mobil elektrik santrali ile kısa dönemli enerji arz güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım attıklarını vurguladı. Santrallerin anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacağını kaydeden Dönmez şöyle devam etti:

“Neden en hızlı çözüm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralinin yapımı ve işletmeye alınması yaklaşık 36 aydır. Ancak bu santraller 48 saat gibi kısa bir sürede montaj ve demontaj yapılabiliyor. Santrallerimizin taşınması da oldukça pratik. Lojistiği ve transferi de son derece kolay ve esnek. Böylece ihtiyaç olması halinde tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Elektrik enerjisi aciliyeti arz eden bir nokta mı var? Bu santralleri kolay bağlantı özelliği sayesinde bölgedeki uygun trafo merkezine intikal ettirerek enerji ihtiyacına en pratik cevabı vereceğiz.”

KISA SÜREDE TAM YÜKE ÇIKABİLECEK

Mobil santrallerin çok kısa sürede tam yüke çıkabilme kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, mobil santralleri ihtiyaca binaen farklı şekillerde devreye alacaklarını anlattı. Dönmez “Örneğin elektrik tüketimi ve arzı arasındaki dengenin korunmasında ya da pik enerji tüketiminin yaşandığı durumlarda bölgesel yük ihtiyaçlarına destek olmak için santrallerimiz hızlı bir şekilde devreye girecek” diye konuştu.

YEDİ BAĞLANTI NOKTASI VAR

Elektrik kesintileri, arızalar, iletim ya da dağıtımdan kaynaklanan sorunlar, afet ve acil durumlar ya da diğer olağandışı durumlarda mobil santrallerin elektrik enerjisi üreterek olası krizlere karşı hızlı ve etkin reaksiyon alınmasını da sağlayacağına dikkat çeken Dönmez şöyle dedi:

“Çünkü acil durumlar hızlı reaksiyon gerektirir. Bu nedenle mobil santrallerimiz bu alandaki hareket kabiliyetimizi ve esnekliğimizi büyük oranda geliştirecek. Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz.”