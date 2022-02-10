Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel motorin ve benzin fiyatı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin ve benzin zammı ile akaryakıt fiyatlarının artacağını duyurdu. Araç sahipleri uygulanacak zamlar sonrasında motorin ve benzin fiyatının ne kadar olacağını araştırırken, konu hakkında detaylar belli oldu.

EPGİS'in paylaştığı bilgiye göre benzin fiyatı 71 kuruş zamlandı. Bu düzenlemenin ardından Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.