Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (11 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (11 Ocak 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatında dün 93 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorin fiyatları şehir bazında 53 ile 55 lira aralığına geriledi. Peki 11 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Dün motorinin litre fiyatında 93 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorin fiyatları şehir bazında 53 ile 55 lira aralığına geriledi.
Motorinde indirim uygulanırken, otogazda ise zam kararı alındı. Otogazın litre fiyatı 25 kuruş artışla yaklaşık 29 liraya yükseldi.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.17 TL
Motorin: 53.68 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.01 TL
Motorin: 53.52 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara:
Benzin: 54.04 TL
Motorin: 54.78 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir:
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 55.05 TL
LPG: 29.09 TL