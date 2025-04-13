Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (13 Nisan 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirim uygulanırken, ertesi gün bir indirim daha geldi ve litre fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. Böylece sadece iki günde benzinde toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Benzinde indirim serisi sonlandı

Ancak indirimin etkisi kısa sürdü. 12 Nisan 2025 Cumartesi gününe gelindiğinde, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 82 kuruşluk bir zam geldi.

13 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.32 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 45.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL