Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (17 Aralık 2025 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Aralık 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına, salı günü 2 TL indirim yansıtıldı. Bu gelişme sonrası bugün 83 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti. 17 Aralık 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi. Benzinin litresi hafta başında 2 lira ucuzlamıştı. Gece yarısı benzinin litre fiyatına 83 kuruşluk bir indirim daha geldi.
Böylece benzinin litresi İstanbul'da 51,78 liraya, Ankara'da 52,63 liraya, İzmir'de ise 52,99 liraya düştü.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 51.61 TL
Motorin: 53.01 TL
LPG: 28.88 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.63 TL
Motorin: 53.01 TL
LPG: 27.88 TL
Ankara:
Benzin: 52.63 TL
Motorin: 54.19 TL
LPG: 28.40 TL
İzmir:
Benzin: 52.99 TL
Motorin: 54.56 TL
LPG: 28.33 TL