Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (2 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (2 Kasım 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıtta geçtiğimiz hafta tabela bir kez daha değişti. Benzine 1 lira 14 kuruş zam geldi. 2 Kasım 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.49 TL
Motorin: 55.47 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.32 TL
Motorin: 55.33 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.35 TL
Motorin: 56.50 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.69 TL
Motorin: 56.82 TL
LPG: 27.53 TL