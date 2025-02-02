Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (2 Şubat 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 2 Şubat 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşanmıştı. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı En son ise 31 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 89 kuruş indirim gelmişti.

Peki, 2 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL