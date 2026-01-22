Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (22 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorin fiyatlarında yeni bir artış beklenirken, litre başına 1,43 liralık zammın cuma gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,3 liraya, Ankara’da 58,38 liraya, İzmir’de ise 58,63 liraya çıkması bekleniyor.

Söz konusu artışla birlikte ortalama 50 litrelik bir otomobil deposunun dolum maliyeti İstanbul’da yaklaşık 2 bin 865 liraya ulaşacak.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 55.69 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 54.91 TL

Motorin: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 55.20 TL

Motorin: 57.20 TL

LPG: 29.09 TL