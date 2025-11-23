Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (23 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 78 kuruş zam yapılmıştı.

23 Kasım Pazar günü ise akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.99 TL

Motorin: 59.47 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.81 TL

Motorin: 59.32 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 55.84 TL

Motorin: 60.50 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 56.18 TL

Motorin: 60.84 TL

LPG: 27.53 TL