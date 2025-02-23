Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (23 Şubat 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Dün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarına 1,45 TL zam gelmişti

Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı.

En son ise 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

23 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL

Motorin litre fiyatı: 48.00 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.28 TL

Motorin litre fiyatı: 47.89 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.97 TL

Motorin litre fiyatı: 48.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 49.08 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL