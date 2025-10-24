Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (24 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (24 Ekim 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira zam yapılması bekleniyor. 24 Ekim 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Söz konusu zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya yükselecek.
24 Ekim Cuma ise günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.31 TL
Motorin: 52.40 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.15 TL
Motorin: 52.27 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.14 TL
Motorin: 53.42 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.49 TL
Motorin: 53.73 TL
LPG: 27.53 TL