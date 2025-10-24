Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (24 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Söz konusu zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya yükselecek.

24 Ekim Cuma ise günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.31 TL

Motorin: 52.40 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.15 TL

Motorin: 52.27 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.14 TL

Motorin: 53.42 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.49 TL

Motorin: 53.73 TL

LPG: 27.53 TL