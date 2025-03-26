Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (26 Mart 2025)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litresine dün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Motorinde ise gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. 26 Mart 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte tabelalar değişti. Benzine de dün 1 lira 51 kuruş zam yapılmıştı.
26 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 47.29 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL