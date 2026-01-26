Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (26 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

26 Ocak Pazartesi günü ise akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.10 TL

Motorin: 57.34 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.92 TL

Motorin: 57.16 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 55.00 TL

Motorin: 58.42 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 55.27 TL

Motorin: 58.69 TL

LPG: 29.09 TL