Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (27 Mart 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Akaryakıta peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Benzin ve arkasından motorine yapılan zam sonrasında şimdi de LPG'ye 65 kuruş zam geldi. Zam sonrasında LPG'nin litre fiyatı 28 TL'yi aştı.

Benzin ve motorine de zam gelmişti

Motorinin litre fiyatına 26 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 24 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

27 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47.65 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL