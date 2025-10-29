Google Haberler

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (29 Ekim 2025)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 29 Ekim 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (29 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Sürücüler, araç depolarını doldurmadan önce “Bugün benzin ne kadar?”,Motorin fiyatı kaç TL?” ve “LPG'ye zam geldi mi?” gibi sorularla en güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.34 TL
Motorin: 55.44 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 55.31 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.17 TL
Motorin: 56.46 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.52 TL
Motorin: 56.77 TL
LPG: 27.53 TL

