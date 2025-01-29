Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (29 Ocak 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 29 Ocak 2025 itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Peki, 29 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.29 TL

Motorin litre fiyatı: 47.31 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.14 TL

Motorin litre fiyatı: 47.20 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.80 TL

Motorin litre fiyatı: 47.98 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.18 TL

Motorin litre fiyatı: 48.37 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL