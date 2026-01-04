Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (4 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (4 Ocak 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 4 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.06 TL
Motorin: 54.47 TL
LPG: 29.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.85 TL
Motorin: 54.26 TL
LPG: 28.40 TL
Ankara:
Benzin: 53.88 TL
Motorin: 55.44 TL
LPG: 28.92 TL
İzmir:
Benzin: 54.21 TL
Motorin: 55.77 TL
LPG: 28.85 TL