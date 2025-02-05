Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (5 Şubat 2025)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 10 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

Peki, 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL